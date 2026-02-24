Svelato il dress code del Met Gala 2026 | il tema Fashion is Art preannuncia scintille

Il Met Gala 2026 ha annunciato il suo dress code, con il tema “Fashion is Art”. La scelta mira a incoraggiare creazioni audaci e innovative da parte degli stilisti durante la cerimonia. La data fissata è il 4 maggio e l’evento si svolge al Metropolitan Museum of Art di New York. La decisione di puntare sull’arte nella moda ha già suscitato grande attesa tra gli appassionati di moda e design.

