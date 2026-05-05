Annunciati i vincitori della eSerie A Goleador 2026

Durante il recente Comicon di Napoli sono stati annunciati i vincitori della eSerie A Goleador 2026. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi team esports, con una finale che si è svolta in presenza di pubblico e addetti ai lavori. Sono stati premiati i team che si sono distinti nelle varie categorie della competizione, conclusasi con la proclamazione dei campioni.

Un grande evento sportivo è giunto al termine, consacrando la vittoria di un grande team esports. Al recente Comicon di Napoli, è il momento di grandi vittorie. È giunta al termine la sesta stagione della eSerie A Goleador: ad alzare la coppa e laurearsi Campione d’Italia 2026 è il Como Gaming Club, trascinato dalle giocate del Pro Player Anders Vejrgang. Dopo un’edizione avvincente che ha visto i team esports di 16 Club della massima divisione di calcio italiana sfidarsi a colpi di pad su EA SPORTS FC 26, il Como Gaming Club conquista l’ambito scudetto del campionato virtuale ufficiale organizzato da Lega Calcio Serie A, in collaborazione con Infront Italy e King Esport.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Annunciati i vincitori della eSerie A Goleador 2026 Notizie correlate Al Comicon tornano le Finals della eSerie A GoleadorManca davvero poco a COMICON Napoli 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, evento che si conferma ancora una volta come una delle fiere più... Leggi anche: eSerie A Goleador 2026: Al via la caccia allo Scudetto virtuale! Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Annunciati i vincitori della 31a edizione del Premio Nord-Sud; Annunciati i vincitori della terza edizione di Pagine d’aMare; Annunciati i vincitori del Premio Milo 2026 sulla diversità: cerimonia l’8 maggio in Campidoglio; Microsoft premia progetti sociali a Milano: annunciati vincitori della Community Challenge. Annunciati i primi vincitori della 40esima edizione del Premio Nazionale Troccoli Magna GraeciaPremiazione sabato 30 maggio 2026 nel Teatro Comunale Concistrè di Cassano. La segreteria organizzativa della quarantesima edizione del Premio Letterario Nazionale ‘Troccoli Magna Graecia’ ha annunc ... sibarinet.it Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS, annunciati i vincitori del bando 2026Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS annuncia i 26 progetti vincitori del bando 2026, distribuiti in 13 regioni, che coprono l’intero spettro della filiera culturale italiana: dal patrimonio st ... touchpoint.news Sono stati appena annunciati i giurati della 79ª edizione del Festival di Cannes 2026, che si terrà dal 12 al 23 maggio, confermandosi come uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. A presiedere la giuria sarà il regista Park Chan-wook, autore più volte pr x.com Premio Troccoli Magna Graecia, annunciati i primi vincitori: cerimonia a fine maggio a Cassano - facebook.com facebook