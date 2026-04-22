Al Comicon tornano le Finals della eSerie A Goleador

Al Comicon Napoli 2026 si svolgeranno le Finals della eSerie A Goleador, un evento che attirerà appassionati e partecipanti da tutta Italia. La manifestazione si terrà dal 30 aprile al 3 maggio e rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento ludico. La fiera, ormai consolidata, si distingue per la sua offerta che spazia dal fumetto all’illustrazione, passando per le aree dedicate ai giochi e al mondo ludico.

Manca davvero poco a COMICON Napoli 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, evento che si conferma ancora una volta come una delle fiere più importanti d'Italia dedicate al mondo del fumetto, dell'illustrazione, dei videogiochi e del mondo ludico. Giunta alla XXVI edizione, anche quest’anno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: eSerie A Goleador 2026: Al via la caccia allo Scudetto virtuale! eSerie A Goleador, il torneo di FC 26 arriva a Romics(Adnkronos) – Il prossimo palcoscenico di eSerie A Goleador, il campionato ufficiale organizzato dalla Lega Calcio Serie A in sinergia con Infront... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al Comicon di Napoli ci sarà anche il Dottor Cox di Scrubs: ecco tutti gli ospiti confermati; COMICON Napoli 2026: da John C. McGinley di Scrubs a Zerocalcare, ospiti e anteprime imperdibili; COMICON Napoli 2026: dal 30 aprile al 3 maggio, la pop culture alla Mostra d’Oltremare; Io Sono Leggenda 2 – Will Smith torna dal passato grazie al finale alternativo?. COMICON Napoli 2026 – tornano le finals della eSerie A GoleadorManca davvero poco a COMICON Napoli 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, evento che si conferma ancora una volta come una delle fiere più importanti d’Italia dedicate al mondo del fumetto, de ... italiatopgames.it La eSerie A Goleador 2026 si prepara a infiammare il COMICON NapoliA pochi giorni dal via, cresce l'attesa per il ritorno delle Finals della eSerie A Goleador, che incorniceranno l'edizione 2026 del COMICON Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. L'evento si conferma uno ... megamodo.com @amedv8 ambassador di Gara 1 Questa sera sarà Amedeo Della Valle, capitano di @pallacanestrobrescia a portare in campo la coppa delle Finals di Serie A2 tra Brescia e Padova. Appuntamento in campo alle 20 al PalaGeorge di Montichiari - facebook.com facebook SIAMO ANCORA ALLE FINALS! L’Italia al centro del tennis, ancora una volta Le nostre Azzurre lo hanno fatto di nuovo, battendo il Giappone con un netto 3-0 e aggiudicandosi un posto alle Finals della Billie Jean King Cup Decisive le vittorie di Cocci x.com