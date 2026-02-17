Il campionato di eSports eSerie A Goleador 2026 è iniziato oggi, 17 febbraio, portando migliaia di appassionati davanti agli schermi. La Lega Serie A ha dato il via alla competizione che vede i migliori giocatori virtuali sfidarsi per conquistare lo scudetto digitale. I partecipanti si preparano a sfidarsi con strategie e skill in partite intense, mentre gli spettatori seguono con entusiasmo ogni match.

Il calcio virtuale italiano entra nel vivo. Oggi, 17 febbraio, ha preso il via la eSerie A Goleador 2026, il campionato ufficiale eSports organizzato dalla Lega Serie A. 16 club della massima serie si sfideranno per strappare il titolo di Campione d’Italia e conquistare i pass per le competizioni internazionali più prestigiose. Il Format: Come funziona la stagione 2026. La struttura del torneo è stata studiata per garantire intensità e spettacolo. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in 4 gironi da 4 team ciascuno. Regular Season: Ogni girone si disputa con la formula del girone all’italiana (andata e ritorno). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - eSerie A Goleador 2026: Al via la caccia allo Scudetto virtuale!

