Anniversario del terremoto | la Diocesi mette in mostra la bellezza salvata

Oggi, 5 maggio, alle 18, si terrà l’inaugurazione di una mostra al Museo di Arte Sacra della Diocesi di Concordia-Pordenone, alla presenza di autorità civili e militari. La rassegna, intitolata “Friuli 1976-2026 La bellezza salvata”, è curata da Fulvio Dell'Agnese e si concentra sul recupero e la conservazione delle opere e dei monumenti colpiti dal terremoto che ha interessato la regione nel 1976.

Sarà inaugurata oggi, martedì 5 maggio alle 18, alla presenza di autorità civili e militari, la mostra “Friuli 1976-2026 La bellezza salvata”, allestita, a cura di Fulvio Dell'Agnese, al Museo di Arte Sacra della Diocesi di Concordia-Pordenone. L'esposizione sarà poi aperta, a ingresso libero.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate “Divina bellezza“ . Una mostra omaggia il 100° anniversario della prima Turandot“Turandot, divina bellezza“ in mostra al Puccini Museum Casa Natale dal 24 aprile al 1° novembre 2026. Anniversario terremoto L’Aquila, Brunetta: “Memoria e sinergia istituzionale per la rinascita del territorio”Renato BrunettaL’AQUILA – “Sono passati diciassette anni da quella notte del 6 aprile 2009, quando un terremoto devastante aprì una ferita profonda... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Macron e Udinese presentano lo special kit per il 50° anniversario del Terremoto del Friuli; Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli; Speciale terremoto a 50 anni dal sisma, la diretta con il Presidente della Repubblica su Rai 3; MV 80 e anniversario del terremoto: ecco il calendario interattivo con tutti gli eventi in programma. Gemona 50 anni dopo: Mattarella e la lezione del Friuli50° anniversario del terremoto del 1976: la visita di Mattarella a Gemona e la lezione del modello Friuli per l’Italia. policymakermag.it 50 anni fa il sisma del Friuli: terrorizzò il Nordest e diede luogo ad un modello di rinascita6 maggio 1976, una scossa pari a 6,5 gradi, quasi mille morti, le macerie e la ricostruzione senza sprechi. Un modello e da studiare. La Rai ripercorre quel dramma con immagini e Tg dell'epoca ... rainews.it Si è conclusa oggi, 5 maggio 2026, l'iniziativa nazionale di formazione "La scuola italiana per il 50° anniversario del terremoto del Friuli" promossa dal #MIM con la Regione Friuli Venezia Giulia, che si è svolta tra Venzone e Gemona del Friuli. Scuole proveni - facebook.com facebook In occasione del 165° Anniversario della costituzione dell’ @Esercito Italiano i miei auguri vanno alle donne e agli uomini in uniforme per il prezioso servizio che ogni giorno rendono alla Nazione e nelle missioni internazionali per la pace. Il vostro impegno no x.com