Il 6 aprile 2009, un terremoto di forte intensità colpì la zona de L’Aquila provocando la morte di 309 persone e danni ingenti alle strutture. A distanza di diciassette anni, si ricorda quell’evento con un momento di commemorazione, mentre le istituzioni continuano a lavorare per la ricostruzione del territorio. In questa occasione, sono stati sottolineati l’importanza di preservare la memoria e di rafforzare la collaborazione tra enti pubblici.

Renato Brunetta L’AQUILA – “Sono passati diciassette anni da quella notte del 6 aprile 2009, quando un terremoto devastante aprì una ferita profonda nel cuore dell’Italia, spezzando 309 vite a L’Aquila e nei comuni limitrofi. Il primo pensiero, oggi come allora, va alle vittime e al dolore incancellabile delle loro famiglie. Ho vissuto in prima persona, da ministro, i giorni drammatici dell’emergenza e, negli anni successivi, l’impegno istituzionale per la ripartenza, per ridare dignità e trasformare quel territorio in un luogo di rinascita oltre la tragedia”. Lo scrive in una nota il presidente del Cnel Renato Brunetta. “Oggi guardo a L’Aquila come a un laboratorio di resilienza economica e sociale fondato sulla solidarietà e sul saper fare sistema. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Anniversario terremoto L’Aquila, Brunetta: “Memoria e sinergia istituzionale per la rinascita del territorio”

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La città si stringe nel silenzio per il 17° anniversario del terremoto. Il sindaco Biondi: «Una ferita aperta che non ci impedisce di guardare con speranza al futuro». #veronanetwork facebook

Nel 17° anniversario del terremoto del 2009, il mio pensiero va all’Aquila, alle sue vittime e alle loro famiglie. Una ferita profonda che ha segnato l’Italia intera e che continua a vivere nella memoria di tutti noi. Qualche settimana fa, insieme al Sindaco @Pierlui x.com