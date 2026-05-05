? Cosa scoprirai Come cambierà il lavoro di Andy con l'avvento del digitale?. Perché il licenziamento tramite smartphone segna la fine della stampa?. Quali nuovi ruoli accadranno alla carriera di Anne Hathaway?. Come influenzerà la nuova filosofia di Anne le nuove generazioni?.? In Breve Patrimonio Hathaway di 80 milioni di dollari e impegno filantropico nel 2025.. Nuovi progetti con Matt Damon, Ewan McGregor e il film Mother Mary.. Ritorno con Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci al Lincoln Center.. Partecipazione al Met Gala il 4 maggio 2026 a New York.. Il 20 aprile 2026 a New York, presso il Lincoln Center, Anne Hathaway ha partecipato alla prima mondiale di Il diavolo veste Prada 2, segnando il ritorno di un personaggio iconico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anne Hathaway a New York: il ritorno di Andy in Il diavolo veste Prada 2

#AnneHathaway colora ulteriormente di rosso il carpet di #TheDevilWearsPrada 2

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