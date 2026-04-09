Anne Hathaway bissa l'iconica «frangia di Andy» Autore dell'hair look è il fidato Orlando Pita, che ha riconfermato per l'appunto l'iconico accessorio hair abbinandolo prima a uno chignon alto, maxi, senza dubbio una soluzione très chic, e poi, per il défilé sotto i riflettori, a una coda alta, un po' ondulata, proprio come accaduto a Tokyo. Il make-up: scie iridescenti Se durante il question time, l'attrice ha optato per un trucco più minimale sebbene curato nel dettaglio - dall'incarnato luminoso al tratto di matita che sottolinea lo sguardo -, per il red carpet Gucci Westman, make-up artist di Anne Hathaway ha osato di più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway riconferma la «frangia di Andy», Meryl Streep punta sulle pink lips: i beauty look delle protagoniste de Il diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway, con la «frangia di Andy Sachs» per la seconda tappa del tour de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway e la frangia iconica Complice una frangia, anzi, «la frangia», quella che nel primo film delinea il glow up del personaggio, tracciando...

Meryl Streep e Anne Hathaway cambiano tutto ne Il Diavolo veste Prada 2: la scelta sulle modelle divide il webNel nuovo capitolo de Il Diavolo veste Prada 2 le modelle diventano un elemento centrale di discussione, non solo estetica ma anche etica.

Temi più discussi: Anne Hathaway, con la frangia di Andy Sachs per la seconda tappa del tour de Il diavolo veste Prada 2; Mother Mary: Anne Hathaway nei panni di una pop star in crisi; Dopo 20 anni torna la frangia di Andy Sachs; Meryl Streep e Anne Hathaway: il tour de Il Diavolo veste Prada 2 parte dal Messico.

La richiesta di Anne Hathaway per Il Diavolo veste Prada 2: niente modelle scheletricheLeggi su Sky TG24 l'articolo La richiesta di Anne Hathaway per Il Diavolo veste Prada 2: niente modelle scheletriche ... tg24.sky.it

Anne Hathaway bionda e irriconoscibile per Mother Mary, la scintillante metamorfosi in popstarAnne Hathaway così non si era mai vista: smessi i panni di Andy Sachs, sarà una diva fragile e bellissima in Mother Mary alle prese con un lato oscuro di sé. dilei.it

I recenti glow up di star (anche giovani) come Lindsay Lohan e Anne Hathaway fanno sempre parlare. Complici interventi sempre più intelligenti e dai risultati wow x.com

Bagno di folla a Seoul, in Corea del Sud, per Meryl Streep e Anne Hathaway che proseguono il tour mondiale per promuovere "Il diavolo veste Prada 2" in vista dell'uscita del film. In Italia sarà nelle sale dal 29 aprile - facebook.com facebook