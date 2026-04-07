Durante la seconda tappa del tour promozionale di Il diavolo veste Prada 2, l'attrice ha scelto di indossare la sua frangia iconica, richiamando il look di Andrea Sachs. Dopo aver presentato un trucco con labbra rosse a Città del Messico, ha optato per un look più naturale, caratterizzato dalla frangia. La scelta ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando il legame tra l’attrice e il personaggio interpretato.

Anne Hathaway e la frangia iconica Complice una frangia, anzi, «la frangia», quella che nel primo film delinea il glow up del personaggio, tracciando il confine tra la vecchia e un po' goffa Andrea, capitata nella redazione di Runway un po' per caso, e la nuova Andy, quella che nel giro di qualche cambio d'abito griffato - «hai un disperato bisogno di Chanel!» - e una radicale rivoluzione in fatto di trucco e parrucco si trasforma nell'assistente glam, alla moda e più consapevole, che riesce a conquistare anche Miranda. Insomma, un dettaglio hair che nella pellicola gioca un ruolo preponderante, diventando un elemento cardine dell'immagine della amata assistente, tanto che non ci stupiremmo se quella frangia piena, sapientemente scalata ai lati in modo da incorniciare il viso, venisse battezzata la «Andy bangs». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway, con la «frangia di Andy Sachs» per la seconda tappa del tour de Il diavolo veste Prada 2

Alcune pillole video di Meryl Streep insieme ad Anne Hathaway a Città del Messico: prima tappa del tour promozionale per "Il Diavolo veste Prada 2"Meryl Streep e Anne Hathaway hanno ufficialmente iniziato il loro tour promozionale per Il Diavolo veste Prada 2.

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Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest.

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Un momento glamour in Giappone. Anne Hathaway celebra Il Diavolo Veste Prada 2 sul red carpet del Fan Event dedicato al film a Tokyo. Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema dal 29 Aprile. Acquista il tuo biglietto ora. - facebook.com facebook

Meryl Streep e Anne Hathaway alla premiere di IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 a Tokyo. x.com