Messina | ex compagno di Zinnanti resta in carcere

A Messina, la corte ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per Santino Bonfiglio, un uomo di 67 anni, che era stato già trattenuto. Bonfiglio è conosciuto come ex compagno di Daniela Zinnanti. La decisione è stata presa oggi, 13 marzo 2026, e riguarda la sua posizione nel procedimento in corso.

Messina, 13 marzo 2026. La giustizia ha confermato la custodia cautelare in carcere per Santino Bonfiglio, il sessantasettenne ex compagno di Daniela Zinnanti. L’ordinanza della giudice per le indagini preliminari Alessia Smedile sigilla un destino già segnato dal fermo iniziale. La donna, cinquantenne, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via Lombardia nove giorni fa. Il sospettato aveva inizialmente raccontato di essere andato da lei per chiarire delle questioni personali. Secondo la versione dell’imputato, non vi era intenzione omicida finché non è scoppiato un litigio che ha portato all’uso del coltello. Il peso della violenza domestica e le procedure investigative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: ex compagno di Zinnanti resta in carcere Articoli correlati Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: avrebbe confessatoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel... Messina, Daniela Zinnanti uccisa a coltellate in casa: fermato l’ex compagno Santino BonfiglioUna donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella serata di ieri nella sua abitazione di via Lombardia, nel... Una raccolta di contenuti su Messina ex compagno di Zinnanti resta... Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno; Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate: fermato l’ex compagno; Daniela Zinnanti uccisa dall’ex evaso dai domiciliari: il braccialetto doveva arrivare domani. Femminicidio Messina, convalidato fermo dell'ex compagno. Domani l'autopsiaIl giudice per le indagini preliminari di Messina, Alessia Smedile, ha convalidato oggi il fermo di Santino Bonfiglio, confermando la custodia cautelare in carcere. L’uomo era già stato sottoposto a f ... tg24.sky.it Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate dall'ex compagno: chi era la vittimaFemminicidio a Messina: una donna di 50 anni uccisa nella sua abitazione, fermato e arrestato l’ex compagno dopo la confessione. notizie.it Imprese che stanno demolendo le baraccopoli di Messina prese di mira dai ladri - facebook.com facebook A Messina un altro femminicidio annunciato, senza risorse le misure per difendere le donne non funzionano x.com