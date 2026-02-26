Chiusa in casa e percossa senza pietà resta in carcere l' ex compagno

I fatti sono quelli avvenuti a Giardini Naxos nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, l''indagato deve rispondere di tentato femminicidio. Reato introdotto nel dicembre scorso. Indagini di procura e carabinieri. I particolari Resta in carcere l'uomo accusato di tentato femminicidio sull'ex convivente. Fatti avvenuti a Giardini Naxos nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. Su richiesta della procura il Gip all' udienza di convalida del fermo del Pubblico Ministero, oltre a convalidare il fermo, ha disposto conordinanza, la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere per il 41enne. Le indagini, svolte dai carabinieri della Compagnia di Taormina e coordinate dalla procura hanno consentito di acquisire indizi a carico dell'uomo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

