A partire dal 2027, dovrebbe essere disponibile una nuova tecnologia di sblocco facciale invisibile posizionata sotto lo schermo degli smartphone Android. La novità permette di riconoscere un volto senza che i sensori siano visibili all'utente e senza compromettere la qualità delle immagini catturate. La tecnologia si basa su sensori integrati nel display che distinguono un volto reale da una maschera o da altre imitazioni.

? Cosa scoprirai Come farà la nuova tecnologia a distinguere un volto da una maschera?. Perché i sensori sotto lo schermo non rovineranno la qualità delle foto?. Quando arriveranno finalmente gli smartphone senza notch o interruzioni visibili?. Quale accordo tra Metalenz e Qualcomm cambierà il mercato Android?.? In Breve Hardware visibile previsto nel 2027, versione totalmente invisibile sotto il vetro nel 2028.. Accordo strategico con Qualcomm per l'integrazione della tecnologia nei futuri dispositivi.. Analisi della polarizzazione luminosa distingue pelle umana da maschere in silicone 3D.. Google rinuncia all'innovazione hardware dedicata per la serie Pixel 11.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Android: sblocco facciale invisibile sotto lo schermo dal 2027

Notizie correlate

Aggiornamento sblocco facciale android google potrebbe sostituire i sensori di impronte digitaliQuesto testo analizza l’avanzamento di Project Toscana di Google, l’iniziativa mirata a migliorare lo sblocco facciale su Android e ChromeOS, e lo...

Leggi anche: Pixel project toscana migliora lo sblocco facciale e lo confronta con face id di iphone

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Un nuovo sistema di sblocco facciale invisibile potrebbe arrivare presto sugli smartphone Android; Il Face ID per Android si nasconde sotto il display (e non si fa ingannare dalle maschere 3D).

Un nuovo sistema di sblocco facciale invisibile potrebbe arrivare presto sugli smartphone AndroidL'azienda Metalenz ha messo a punto un nuovo sistema di sblocco facciale che nasconde i moduli al di sotto del pannello OLED, rendendoli di fatto invisibili. tuttoandroid.net

Il Face ID per Android sotto il display dal 2027: cosa sappiamo su Polar IDPolar ID di Metalenz porta lo sblocco facciale sotto il display OLED degli Android: funziona al buio e arriva nel 2027. smartworld.it

Torna l'app di gianlucadimarzio.com, disponibile su app store e android: scaricala e attiva le notifiche per non perderti nessun aggiornamento! ANDROID: https://bit.ly/4mG2CSA APP STORE: https://bit.ly/4eI79C3 - facebook.com facebook

Aluminium OS: in arrivo laptop Samsung Galaxy Book con Android 17 e One UI 9 x.com