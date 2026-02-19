Aggiornamento sblocco facciale android google potrebbe sostituire i sensori di impronte digitali

Google ha annunciato che il suo progetto Toscana potrebbe eliminare i sensori di impronte digitali in favore dello sblocco facciale sui dispositivi Android e ChromeOS. La causa di questa novità è la volontà di semplificare l'accesso ai dispositivi, riducendo i componenti hardware necessari. L’azienda sta lavorando a un sistema più rapido e sicuro che utilizza sensori a infrarossi e intelligenza artificiale. Questa modifica potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti sbloccano i propri smartphone, eliminando il lettore di impronte. La novità si sta testando in alcuni modelli di prova.

Questo testo analizza l’avanzamento di Project Toscana di Google, l’iniziativa mirata a migliorare lo sblocco facciale su Android e ChromeOS, e lo confronta con la tecnologia Face ID di Apple. L’obiettivo è comprendere come questa soluzione possa influire sulla sicurezza e sull’usabilità, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, senza introdurre elementi non supportati dalle fonti. Si delineano le prove condotte su dispositivi Pixel e su Chromebooks, dove si valutano prestazioni in scenari reali, senza espandere il sensore o alterare il design del display. Le informazioni disponibili indicano una possibile parità con Face ID in diverse situazioni di luce, lasciando aperta la questione su quali tecnologie specifiche siano impiegate, tra cui l’ipotesi di sensori IR, senza aumentare l’ingombro hardware. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Aggiornamento sblocco facciale android google potrebbe sostituire i sensori di impronte digitali Google rilascia l’aggiornamento play system febbraio 2026 per androidGoogle ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento di febbraio 2026 per Android, con una particolare attenzione a Google Play services 26. Android aggiornamento 2025 time travel google chiarisce la confusioneGoogle ha messo fine alle speculazioni sull’ultimo aggiornamento di gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Google lavora in segreto a Project Toscana e prepara un face unlock mai visto prima; Google lavora al suo Face ID con Project Toscana: in arrivo sui Pixel 11?; Android avrà il suo Face ID: il segreto Project Toscana trapela sul web; Il Progetto Toscana di Google potrebbe portare Face ID sui telefoni Pixel. Audi TT Layout Sportivo Aggiornamento Mappe Sblocco Navigatore Autovelox Europa Apple CarPlay & Android Auto Sound aktor RS Aggiornamento Virtual Cockpit Aggiornamento unità Radio Antifurto con allarme Conf facebook