pixel project toscana migliora lo sblocco facciale e lo confronta con face id di iphone

Il Pixel Project toscana ha aggiornato il sistema di sblocco facciale, cercando di renderlo più preciso rispetto a Face ID di iPhone. La novità permette agli utenti di sbloccare il telefono in modo più rapido e sicuro, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa evoluzione mira a migliorare l’esperienza di utilizzo quotidiano dei dispositivi mobili.

Le soluzioni biometriche guidano l’uso quotidiano dei dispositivi mobili. Nel contesto dei Google Pixel, la gestione di impronta digitale e riconoscimento facciale ha visto evoluzioni costanti, con una tendenza verso sistemi sempre più affidabili e rapidi. In questo scenario emergono nuove indicazioni riguardo un progetto interno, denominato Project Toscana, che punta a un upgrade hardware dedicato al riconoscimento facciale sui Pixel e sui Chromebooks. L’obiettivo dichiarato è offrire prestazioni comparabili a quelle di Face ID, garantendo una autenticazione veloce, sicura e fruibile anche in condizioni di luce diverse, senza elementi hardware visibili aggiuntivi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Progetto toscana svela il più grande difetto dello sblocco facciale del pixelIl progetto toscana, nato per migliorare il riconoscimento facciale sui dispositivi Pixel e Chromebooks, ha scoperto un difetto importante.

