Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione giudiziaria con un acceso confronto tra le parti coinvolte. La Procura di Pavia ha presentato nuove ipotesi investigative che, secondo la difesa, risultano prive di fondamento e irrealistiche. La disputa si concentra sulle interpretazioni dei fatti e sulle possibili conseguenze legali, evidenziando ancora una volta le tensioni che circondano questa lunga vicenda giudiziaria.

Il delitto di Garlasco torna al centro della cronaca con uno scontro durissimo tra accusa e difesa. Le nuove ipotesi investigative avanzate dalla Procura di Pavia starebbero portando una svolta a un caso che, a distanza di anni, continua a far discutere. Ma la reazione della famiglia Poggi è stata immediata e netta. I loro legali, infatti, hanno bocciato senza mezzi termini la nuova ricostruzione, definendola “irreale” e “costruita a tavolino”. Parole pesanti che riaprono il dibattito su uno dei casi più controversi della cronaca italiana. Gli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno criticato apertamente la nuova linea investigativa della Procura.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Andrea Sempio, legali Poggi contro la nuova ipotesi: “Irreale”

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