Domani a Pavia, Andrea Sempio non fornirà dichiarazioni ai pubblici ministeri durante l’interrogatorio programmato. La decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere è stata comunicata in anticipo. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni o spiegazioni riguardo alle ragioni di questa scelta. La presenza dell’indagato è prevista nel contesto delle indagini in corso.

AGI - Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio previsto per domani a Pavia. Lo comunicano i suoi legali. Liborio Cataliotti e Angela Taccia spiegano di avere conferito un incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica su Sempio ritenuta indispensabile prima di sottoporsi all’interrogatorio. "Andrea Sempio si presenterà comunque davanti ai pm domani, è un atto dovuto". Lo spiega all'AGI l'avvocata Angela Taccia in relazione all'interrogatorio dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa ha annunciato che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere ma sarà comunque presente in Procura a Pavia come prevede la legge in questi casi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Andrea Sempio domani a Pavia non risponderà ai pm

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