Sorteggio ottavi Europa League 2025 26 | c’è il derby italiano Bologna-Roma

A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 202526, con la formazione di un derby italiano tra Bologna e Roma. Oltre a questa sfida, sono state definite le coppie di incontri che decideranno le squadre qualificate ai quarti di finale. La fase a eliminazione diretta si avvia con queste partite che si disputeranno nelle prossime settimane.

Sorteggio Europa League, derby agli ottavi: il Bologna pesca la RomaNyon, 27 febbraio 2026 – Sara derby italiano agli ottavi di finale di Europa League: Bologna-Roma.

