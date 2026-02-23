Andrea Pellegrino ha conquistato il suo primo turno all’ATP Santiago 2026, dopo aver superato le qualificazioni in una lunga partita di tre ore. La vittoria arriva grazie a una prestazione intensa e determinata, che gli permette di avanzare nel tabellone principale. La sua vittoria dimostra la crescita e la tenacia del giovane tennista. Pellegrino si prepara ora a sfidare avversari di livello superiore nel prossimo incontro.

Dopo essere riuscito a superare le qualificazioni al termine di una pazzesca battaglia di tre ore nel turno decisivo, Andrea Pellegrino festeggia la vittoria all’esordio nel tabellone principale dell’ATP 250 di Santiago del Cile. Un successo arrivato contro un altro qualificato, l’argentino Alex Barrena, battuto in tre set con il punteggio di 6-2 2-6 6-1 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Il tennista pugliese torna dunque a vincere un incontro in un tabellone principale di un torneo del massimo circuito dal luglio 2025, quando a Bastad vinse sul portoghese Faria. Andamento della partita e dei set decisamente strani. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Santiago 2026, Pellegrino vince la battaglia con Galan e supera le qualificazioniAndrea Pellegrino ha conquistato la qualificazione all’ATP 250 di Santiago dopo aver superato le qualificazioni.

ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioniQuesta mattina, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino hanno superato le qualificazioni e si sono guadagnati un posto nel tabellone principale dell’ATP di Buenos Aires.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: ATP Santiago 2026, miracolo Pellegrino: rimonta Galan dopo tre ore di lotta e si qualifica per il tabellone principale; Santiago: Passaro, Berrettini e Darderi nel MD, Pellegrino quasi; ATP Santiago 2026, Pellegrino vince la battaglia con Galan e supera le qualificazioni; Cinque tornei da oggi LIVE su Sky: il programma.

ATP Santiago 2026, dopo le qualificazioni Andrea Pellegrino vince anche al primo turnoDopo essere riuscito a superare le qualificazioni al termine di una pazzesca battaglia di tre ore nel turno decisivo, Andrea Pellegrino festeggia la ... oasport.it

Qualificazioni ATP 250 Santiago 2026: Pellegrino supera Galan in tre set e accede al tabellone principaleAndrea Pellegrino batte in rimonta il colombiano Daniel Elahi Galan e accede così al main draw dell’ATP 250 di Santiago 2026 ... spaziotennis.com

1R #ATP250 #Santiago Andrea #Pellegrino (Q) a Alex #Barrena (Q) 6-2 2-6 6-1 x.com

LE OPERAZIONI - La “Ievoleco Quarto”, partita per Vibo Valentia, finisce alla deriva e si arena sull’arenile. Operazione notturna della Guardia Costiera coordinata dal comandante Andrea Pellegrino: rimorchiata in porto all’alba, scongiurato lo sversamento di t - facebook.com facebook