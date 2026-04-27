A Salerno si è svolto il sorteggio che stabilisce l’ordine di presentazione degli otto candidati alle prossime elezioni comunali. La procedura ha determinato la posizione di ciascun candidato sulla scheda elettorale, con il governatore regionale che ha aperto ufficialmente la campagna elettorale guidando la lista a suo sostegno. La sfida politica si avvicina, mentre si attendono le prossime mosse dei candidati.

? Cosa sapere A Salerno il sorteggio definisce l'ordine degli otto candidati per la guida comunale.. De Luca guida la lista elettorale dando il via ufficiale alla sfida politica.. Otto candidati si sfideranno per la guida di Salerno dopo il sorteggio avvenuto ieri sera presso i palazzi comunali, definendo l’ordine in cui i nomi appariranno sulla scheda elettorale. La procedura, che ha la partecipazione dei rappresentanti delle liste e dei funzionari dell’amministrazione per garantire la trasparenza del processo, ha stabilito la gerarchia visiva con cui i cittadini troveranno i pretendenti alla poltrona di primo cittadino. In cima alla lista figurerà De Luca, sostenuto dalle coalizioni Progressisti, Insieme per Salerno, Avanti PSI, Salerno per i Giovani, Cristiani Democratici e A Testa Alta, oltre a Davvero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, sorteggio per le elezioni: De Luca apre la sfida agli 8 candidati

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