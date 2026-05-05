Andar per erbe e fiori sui colli Euganei con degustazione

Un'escursione sui sentieri dei Colli Euganei permette di conoscere diverse erbe medicinali e commestibili, con un percorso semplice e ricco di panorami. Durante la passeggiata, si imparerà a riconoscerle e si scopriranno alcune tradizioni legate alle piante. Tra le tappe principali, è prevista una visita all'antico Roccolo del Monte Altore, dove si approfondiranno ricette tradizionali e utilizzi delle erbe raccolte lungo il percorso.

Un’escursione facile tra sentieri panoramici dei Colli Euganei alla scoperta di erbe medicinali e commestibili, per imparare a riconoscerle ed esplorare usi e tradizioni Tappa fondamentale della nostra escursione sarà la visita all'antico Roccolo del Monte Altore dove parleremo di ricette e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Escursioni sui Colli Euganei con la Pro Loco TerrassaSiamo felici di annunciare la sesta edizione di questa preziosa iniziativa, nata nell’autunno del 2023 e cresciuta grazie alla collaborazione tra Pro... "L'armonia emotiva" - Evento sui Colli EuganeiQuando è stata l’ultima volta che ti sei fermato davvero ad ascoltarti? A respirare con calma, a lasciare spazio alle emozioni, a sorprenderti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25? Mostra delle erbe spontanee e dei prodotti agroalimentari artigianali in Val Liona; Domenica 10 maggio Andare per habitat camminando insieme all’esperto naturalista; I vent’anni di Agricola fra prodotti ed esposizioni; Sostenibilità e prodotti tipici, Castelfiorentino si veste a festa per Agricola. Andar per erbe e fiori sui colli Euganei... con degustazioneUn’escursione facile tra sentieri panoramici dei Colli Euganei alla scoperta di erbe medicinali e commestibili, per imparare a riconoscerle ed esplorare usi e tradizioni ... padovaoggi.it Andar per erbi al Convento dei CappucciniAppuntamento con la natura e la tradizione sabato al Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, grazie all’iniziativa ’Andar per erbi’, dedicata alle piante selvatiche della tradizione ... lanazione.it “Andar per mare sicuri” Sabato 16 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, nella sala conferenze dell’ex Pretura in Piazza della Repubblica, il Comune di Monfalcone organizza una lezione gratuita dedicata alla sicurezza in navigazione, rivolta ai diportisti. L’incon - facebook.com facebook Questo #Coco è un problema. E in estate può andar via x.com