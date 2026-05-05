Andar per erbe e fiori sui colli Euganei con degustazione

Da padovaoggi.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'escursione sui sentieri dei Colli Euganei permette di conoscere diverse erbe medicinali e commestibili, con un percorso semplice e ricco di panorami. Durante la passeggiata, si imparerà a riconoscerle e si scopriranno alcune tradizioni legate alle piante. Tra le tappe principali, è prevista una visita all'antico Roccolo del Monte Altore, dove si approfondiranno ricette tradizionali e utilizzi delle erbe raccolte lungo il percorso.

Un’escursione facile tra sentieri panoramici dei Colli Euganei alla scoperta di erbe medicinali e commestibili, per imparare a riconoscerle ed esplorare usi e tradizioni Tappa fondamentale della nostra escursione sarà la visita all'antico Roccolo del Monte Altore dove parleremo di ricette e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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