Escursioni sui Colli Euganei con la Pro Loco Terrassa

È stata annunciata la sesta edizione di un evento dedicato alle escursioni sui Colli Euganei, organizzato dalla Pro Loco Terrassa APS in collaborazione con Dario Bacchin. La manifestazione, avviata nell’autunno del 2023, si svolge con il patrocinio del Comune di Terrassa Padovana e prevede passeggiate tra le colline, coinvolgendo appassionati e cittadini della zona. La programmazione di quest’anno si inserisce nel calendario delle attività locali.

Siamo felici di annunciare la sesta edizione di questa preziosa iniziativa, nata nell’autunno del 2023 e cresciuta grazie alla collaborazione tra Pro Loco Terrassa APS e Dario Bacchin, con il patrocinio del Comune di Terrassa Padovana.Le escursioni sono l’occasione perfetta per:? tenersi in forma.🔗 Leggi su Padovaoggi.it "L'armonia emotiva" - Evento sui Colli EuganeiQuando è stata l’ultima volta che ti sei fermato davvero ad ascoltarti? A respirare con calma, a lasciare spazio alle emozioni, a sorprenderti... Leggi anche: Cena di San Valentino sui Colli Euganei