Centrodestra al fotofinish Cateno De Luca lancia un appello a Firetto | Scendi in campo sei la soluzione

Il centrodestra si avvicina al voto con i seggi ancora aperti e i risultati che si delineano all’ultimo istante. Nel frattempo, un politico ha rivolto un appello diretto a un collega, chiedendogli di entrare in campo per guidare la prossima amministrazione. La discussione sul possibile ruolo di una figura politica nel futuro della gestione locale si fa più intensa, con dichiarazioni che attirano l’attenzione dei media.

Il dibattito sul Centrodestra “ritardatario” si accende con l’intervento di Cateno De Luca che rompe gli schemi e indica apertamente in Lillo Firetto la possibile guida per una nuova fase amministrativa. Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra: Firetto lascia il campo al candidato sindaco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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