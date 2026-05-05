Ancora un incidente sul lavoro | socia del circolo rimane ustionata in cucina E' grave

Da ferraratoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 maggio, intorno alle 11, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto una socia di un circolo, rimasta ustionata mentre si trovava in cucina. La donna ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. L’episodio si aggiunge a una serie di infortuni avvenuti recentemente sul posto di lavoro.

Ancora un infortunio sul lavoro. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello avvenuto martedì 5 maggio, intorno alle 11.30, al circolo Arci di Bosco Mesola. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri di Mesola, i vigili del fuoco di Codigoro e i sanitari del 118: secondo quanto si apprende.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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