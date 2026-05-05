Ancora un incidente sul lavoro | socia del circolo rimane ustionata in cucina E' grave

Martedì 5 maggio, intorno alle 11, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto una socia di un circolo, rimasta ustionata mentre si trovava in cucina. La donna ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. L’episodio si aggiunge a una serie di infortuni avvenuti recentemente sul posto di lavoro.

Ancora un infortunio sul lavoro. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello avvenuto martedì 5 maggio, intorno alle 11.30, al circolo Arci di Bosco Mesola. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri di Mesola, i vigili del fuoco di Codigoro e i sanitari del 118: secondo quanto si apprende.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul lavoro, 26enne rimane ferito usando un argano: è grave Operaia s’infortuna sul lavoro. Ustionata da liquido infiammabile. Grave in ospedale a 52 anniIncidente sul lavoro ieri mattina a Nerviano, dove un’operaia di 52 anni è rimasta gravemente ustionata in un’azienda farmaceutica di via Pasteur. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ancora un morto sul lavoro!; Infortunio nell'ex area Expo, operaio ferito al collo da un flessibile: è grave; Ad Arezzo aumentano del 28% le malattie professionali; Una caduta e una mano amputata: due operai feriti in incidenti sul lavoro a Torino e Orbassano. Tragedia sul lavoro a Bazzano: muore un operaio. Sindacati chiedono più controlliL’AQUILA – Il bilancio delle morti bianche si aggrava ancora una volta. Una tragedia si è consumata stamattina a Bazzano, all’interno del piazzale di un’azienda locale, dove un operaio di 47 anni ha p ... laquilablog.it Dramma sul lavoro a Bazzano: operaio muore schiacciato da mulettoCronaca nera L'Aquila - 04/05/2026 15:53 - Incidente mortale nella zona industriale aquilana, inutili i soccorsi del 118 intervenuti insieme a vigili del fuoco e carabinieri per chiarire ... abruzzo24ore.tv Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulare ift.tt/Aiy6NSR x.com Servono i vigili del fuoco per districare dall'auto gli occupanti rimasti all'interno https://canaledieci.it/2026/05/05/spaventoso-incidente-stradale-a-bracciano-due-persone-bloccate-nellauto-sul-posto-i-vigili-del-fuoco/ - facebook.com facebook