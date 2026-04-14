Operaia s’infortuna sul lavoro Ustionata da liquido infiammabile Grave in ospedale a 52 anni

Ieri mattina a Nerviano, un’incidente si è verificato in un’azienda farmaceutica di via Pasteur, coinvolgendo un’operaia di 52 anni. La donna è rimasta gravemente ustionata a causa di un liquido infiammabile e attualmente si trova in ospedale. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause dell’incidente.

Incidente sul lavoro ieri mattina a Nerviano, dove un’operaia di 52 anni è rimasta gravemente ustionata in un’ azienda farmaceutica di via Pasteur. Secondo le prime ricostruzioni, la lavoratrice è stata investita da un liquido infiammabile usato nella lavorazione, che le ha causato ustioni estese su buona parte del corpo. L’allarme è stato immediato, i soccorsi si sono mossi con il codice di massima gravità. I sanitari del 118 hanno trovato la lavoratrice in condizioni critiche. Le prime manovre di stabilizzazione sono state effettuate direttamente in azienda, prima del trasferimento d’urgenza a Niguarda, struttura di riferimento per la cura dei grandi ustionati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operaia s’infortuna sul lavoro. Ustionata da liquido infiammabile. Grave in ospedale a 52 anni Operaia ustionata da liquido infiammabile in un’azienda farmaceutica nel Milanese: trasportata al NiguardaL'incidente è avvenuto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Nerviano, nel Milanese. Nerviano, operaia colpita da liquido infiammabile: ha ustioni su buona parte del corpoNerviano (Legnano), 13 aprile 2026 – Un serio incidente sul lavoro è accaduto questa mattina in un'azienda di Nerviano, nel Milanese.