Incidente sul lavoro 26enne rimane ferito usando un argano | è grave

Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, un uomo di 26 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre operava con un argano in un bosco di Monguelfo, in Alta Val Pusteria. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Il fatto è accaduto in un bosco dell’Alta Pusteria. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari che gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi portarlo d’urgenza all’ospedale Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, un giovane di ventisei anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un bosco nel territorio di Monguelfo, in Alta Val Pusteria. Le esatte dinamiche dell’incidente non sono ancora state rese note. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe schiacciato una mano utilizzando un argano. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 9:30 e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno prestato al paziente le prime cure sul posto per poi trasferirlo d’urgenza prima all’ospedale di Brunico e poi di Innsbruck. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

