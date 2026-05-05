La campagna elettorale a Figline e Incisa si fa sempre più accesa, con confronti diretti tra i candidati. Enrico Venturi, sostenuto dal centrodestra, ha rivolto critiche al suo avversario, David Ermini, che rappresenta una coalizione di orientamento progressista. La discussione si concentra su questioni locali, mentre i due si scambiano dure parole in vista delle prossime elezioni amministrative.

La campagna elettorale di Figline e Incisa è sempre più all’insegna dell’uno contro l’altro. Enrico Venturi (foto), candidato del centrodestra, attacca David Ermini, aspirante primo cittadino per la coalizione progressista. "Ha usato il Memoriale di S.Andrea in Campiglia come scenografia per un suo spot elettorale". Si riferisce al video social in cui Ermini, con alle spalle il monumento, dà il via alla sua campagna ricordando Aronne Cavicchi, 15 enne, vittima della strage di Pian d’Albero. Per Venturi "esiste un limite che separa la legittima propaganda politica dal rispetto dovuto alla nostra storia e ai caduti". Replica Ermini: "Ringrazio Venturi per la continua pubblicità che mi sta facendo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora scintille fra i candidati. Botta e risposta Venturi-Ermini

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