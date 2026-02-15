Neve sull’Amiata ma non si scia Botta e risposta fra Ais e Comune

L’Amiata si ricopre di neve, ma gli impianti di sci rimangono chiusi. La causa è la decisione del Comune di bloccare l’apertura, nonostante le condizioni di innevamento favorevoli. Questa scelta ha creato tensione tra la società Ais, che gestisce gli impianti, e il municipio, che ha preferito non riaprire le piste. Oggi, Ais ha annunciato che sarà possibile usare solo la pista bob “Pianello” con il tappeto davanti alla scuola, in un’area in cui le attività sono ancora consentite.

di Massimo Cherubini Sull'Amiata senese chiusura totale di piste e impianti di risalita. "Si informa – si legge in una breve nota della società AIS, proprietaria e gestore degli impianti di risalita – che domani (oggi, ndr) 15 febbraio sarà aperta la pista bob 'Pianello' vetta servita dal tappeto situato davanti alla scuola. A causa di problematiche di natura burocratica comunale, gli altri tappeti che servono il campo scuola Vetta e la seggiovia Cantore rimarranno chiusi". Il risultato finale è quello della chiusura totale escluso il piccolo campo della scuola di sci. Problematiche comunali, afferma la società AIS, che vengono seccamente respinte dal sindaco Niccolò Volpini.