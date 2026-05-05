Ancora insieme Ternana Women e Lo Zoo di Simona per l’ospedale di Terni

La Ternana Women ha collaborato con Lo Zoo di Simona per contribuire all’acquisto di materiali destinati a un intervento presso l’ospedale Santa Maria di Terni. Il club rossoverde ha sostenuto l’acquisto di attrezzature necessarie per il recente intervento effettuato all’interno della struttura sanitaria. Questa collaborazione rafforza il rapporto tra le due realtà e si concentra su iniziative di supporto all’ospedale locale.

Si rafforza il legame tra la Ternana Women e Lo Zoo di Simona. Il club rossoverde ha sostenuto l’acquisto dei materiali necessari per l’ultimo intervento realizzato all’interno dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.Le aree coinvolte sono la sala d’attesa della prehabilitation della.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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