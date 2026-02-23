Ternana Women rimonta e pareggia 2-2 con la Juventus | salvezza ancora

La partita tra Ternana Women e Juventus si è conclusa con un pareggio 2-2, dopo che le rossoverdi hanno recuperato due gol e salvato un punto prezioso. La causa di questa rimonta è stata la determinazione delle giocatrici, che hanno reagito dopo essere state sotto di due reti nel primo tempo. Un risultato che mantiene viva la corsa alla salvezza per la squadra umbra, che ha mostrato carattere e volontà in campo.

La Ternana Women strappa un punto d’oro contro la Juventus e mantiene accesa la speranza salvezza Domenica 22 febbraio, al termine di una partita emozionante, la Ternana Women ha conquistato un punto fondamentale contro la Juventus, pareggiando 2-2. La rimonta rossoverde, dopo essere andata sotto di due gol, ha acceso la speranza di salvezza in un campionato dove ogni punto vale oro. La squadra umbra, con questo risultato, sale a 11 punti in classifica, portandosi a +1 sul Parma e a +4 sul Genoa, ultimo in classifica. Una rimonta da manuale: il racconto minuto per minuto. La partita, giocata in casa, ha la Juventus aprire le marcature al 28? del primo tempo con Brighton, per poi raddoppiare poco dopo con Capeta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rimonta rossoverde, la Ternana Women non si arrende alla Juventus: un punto d’oro per la salvezzaLa Ternana Women ottiene un pareggio importante contro la Juventus, dopo aver subito due gol nel primo tempo.

Juventus Women Napoli 1-1 LIVE: inizia la ripresa, Beccari pareggia subitoLa nona giornata di Serie A Women mette di fronte Juventus Women e Napoli in una sfida equilibrata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ternana Women, rimonta da urlo contro la Juventus: bianconere fermate al Gubbiotti; Ternana Women, la vittoria contro il Genoa avvicina il sogno salvezza: otto giornate per restare in Serie A; Juve Women fermata in rimonta dalla Ternana. Canzi: Risultato pesante per la classifica; Ternana - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT.

Juve Women fermata in rimonta dalla Ternana. Canzi: Risultato pesante per la classificaPomeriggio no in casa Juve. Se da una parte la Next Gen è stata rimontata dal Campobasso e ha perso 2-1, dall'altra anche la Women ha sprecato un importante vantaggio. Le ragazze di Canzi, infatti, so ... msn.com

Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveTernana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindic ... juventusnews24.com

Juve Women fermata in rimonta dalla Ternana. Canzi: "Risultato pesante per la classifica" - facebook.com facebook

Serie A Women (Italy): Ternana W 2–2 Juventus W @SerieA_Women #SerieA_Women #TernanaJuventus #womenlivescore #FutFem #WomensFootball x.com