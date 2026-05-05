Un episodio insolito si è verificato in via Torrioni ad Ancona, quando un riflesso solare ha causato uno scontro tra due veicoli. L'impatto ha portato all'invasione della corsia opposta e ha coinvolto due automobilisti, entrambi trasportati in ospedale con ferite di diversa entità. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare le cause esatte del sinistro.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il riflesso a causare l'invasione della corsia opposta?. Chi sono i due automobilisti portati d'urgenza in ospedale?. Perché la conformazione di via Torrioni ha aggravato il pericolo?. Quali interventi di segnaletica potrebbero prevenire nuovi incidenti simili?.? In Breve Coinvolti una conducente di 70 anni e un cinquantenne su Peugeot.. Entrambi i feriti hanno ricevuto codice verde traumatico all'ospedale di Ancona.. Polizia locale effettua rilievi tecnici per valutare la segnaletica in via Torrioni.. L'incidente ha causato il blocco della viabilità locale nel quartiere coinvolto.. Due automobilisti sono finiti all’ospedale di Ancona nel pomeriggio di oggi dopo un violento impatto avvenuto in via Torrioni, causato da un improvviso riflesso solare che ha travolto la visibilità di una conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, riflesso solare causa scontro in via Torrioni: due feriti

Notizie correlate

Leggi anche: Accecata dal sole centra un’auto in curva. Frontale in via Torrioni: due i feriti

Ancona, scontro sull'Adriatica: sei feriti, due gravi. Strada chiusa al trafficoANCONA - A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 16 “Adriatica” in...