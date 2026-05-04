Accecata dal sole centra un’auto in curva Frontale in via Torrioni | due i feriti

Nel pomeriggio di oggi, in via Torrioni, una donna di circa 70 anni ha perso il controllo dell’auto a causa del sole che le ha accecato la vista. L’incidente si è verificato mentre la vettura percorreva una curva, portandola a centrare un’altra auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Due persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate.

ANCONA – Il sole di maggio tradisce una 70enne al volante. Incidente nel pomeriggio in via Torrioni. Un lampo negli occhi, la curva presa larga e lo schianto è stato inevitabile. Protagoniste due auto: una Suzuki Swift che saliva, guidata da un’anconetana di 70 anni, e una Peugeot che scendeva.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate San Giovanni in Croce, incidente frontale tra due auto sulla curva: muore un 73enneSan Giovanni in Croce, 13 aprile 2026 – La curva, l’auto che invade la corsia opposta e poi l’inevitabile e terribile schianto frontale. Leggi anche: Via Casa Bianca, frontale tra due auto all'incrocio: due feriti in ospedale