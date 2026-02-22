Ancona scontro sull' Adriatica | sei feriti due gravi Strada chiusa al traffico

Un incidente frontale lungo la strada statale 16 Adriatica ha provocato sei feriti, di cui due in modo serio. La collisione si è verificata in via Pontelungo, bloccando temporaneamente il traffico nel tratto interessato. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per soccorrere i feriti e gestire la situazione. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro e sulla dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa mentre si effettuano i rilievi.

ANCONA - A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 16 "Adriatica" in via Pontelungo, all'altezza dello stabilimento Angelini. Lo scontro è avvenuto tra una lancia Ypsilon con a bordo 3 ragazzi (guidava uno del 2002 di civitanova) che procedeva verso sud e una Megan Scenic con a bordo una donna romena di 66 anni che stava accompagnando due persone all'aeroporto). I feriti in tutto sono 6 feriti: il piu grave è il 23enne di civitanova (codice rosso), portata in rosso anche la donna che guidava la Megane. Il traffico è stato deviato su via Vecchia del Pinocchio, con possibili rallentamenti alla circolazione nelle aree limitrofe.