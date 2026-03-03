A febbraio ancora segno positivo per il mercato delle due ruote Soffre l’elettrico – i dati Ancma

A febbraio il mercato delle due ruote ha registrato ancora un andamento positivo, confermando la crescita iniziata nei mesi precedenti. Tutti i segmenti, comprese moto, scooter e ciclomotori, hanno mostrato numeri in aumento, secondo i dati forniti dall’Ancma, l’Associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori. Tuttavia, il settore dell’elettrico ha evidenziato alcune difficoltà, risultando in calo rispetto al passato.

A febbraio il mercato delle due ruote prosegue la tendenza positiva, già registrata a inizio anno. Segno più per tutti i segmenti: moto, scooter e ciclomotori, secondo i dati Ancma, Associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori. Tuttavia l’Ancma mostra cautela sulla ripresa: “Lo scorso anno era stato infatti caratterizzato da un calo delle vendite legato agli effetti del fine serie Euro 5 che aveva condizionato in modo significativo le immatricolazioni” e aggiunge che dal punto di vista statistico, “gennaio e febbraio rappresentano insieme appena il 13% del mercato complessivo annuo, una quota ancora limitata per delineare tendenze consolidate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A febbraio ancora segno positivo per il mercato delle due ruote. Soffre l’elettrico – i dati Ancma Il mercato delle due ruote torna a crescere nel 2026: gennaio registra un +6,5%. Bene moto ed elettricoIl mercato delle due ruote a motore torna a crescere con l’anno nuovo: a testimoniarlo sono i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e... Incentivi due ruote, le precisazioni di ANCMA su ecobonus 2026(Adnkronos) – Quando si parla di incentivi c'è sempre un po' di confusione, a tale proposito Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo... Approfondimenti e contenuti su A febbraio ancora segno positivo per il... Argomenti discussi: Oroscopo di Paolo Fox, le stelle del fine settimana: Ariete determinato, Bilancia inquieta, Acquario prudente. Gemelli? Alti e bassi; Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche del weekend 28 febbraio e 1° marzo 2026. Mercato moto ancora positivo a febbraio 2026Il mercato delle due ruote a motore conferma a febbraio la tendenza positiva registrata a inizio anno, con un segno ... pneusnews.it