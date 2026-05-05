Anche uno studente sanvitese tra i migliori giovani chimici del territorio

Uno studente del Liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni si trova tra i migliori giovani chimici della regione. La scuola, nota per la sua offerta formativa, ha visto alcuni dei suoi studenti ottenere riconoscimenti per le competenze nel campo della chimica. I risultati arrivano dopo che gli studenti hanno partecipato a competizioni e prove regionali, consolidando la reputazione del liceo in ambito scientifico.

SAN VITO DEI NORMANNI -?Il talento e la dedizione degli studenti del Liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni continuano a raccogliere prestigiosi riconoscimenti a livello regionale. Protagonista di questo nuovo successo è Angelo Pio D’Ippolito, frequentante la classe 5C, che si è.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Frosinone, studente del Severi tra i migliori d’Italia ai Campionati di FilosofiaImportante riconoscimento per il Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Frosinone, dove uno studente si è distinto a livello nazionale in una delle... Campionati nazionali di Chimica, tra i finalisti c'è uno studente del liceo 'Lanza'I Campionati Nazionali di Eccellenza (Giochi della Chimica), promossi dalla Società Chimica Italiana e attivi dal 1984, rappresentano una delle...