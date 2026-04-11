Campionati nazionali di Chimica tra i finalisti c' è uno studente del liceo ' Lanza'

Tra i partecipanti ai Campionati Nazionali di Eccellenza in Chimica, promossi dalla Società Chimica Italiana e attivi dal 1984, c’è anche uno studente di un liceo locale. Questa competizione scientifica coinvolge studenti delle scuole superiori di tutta Italia e si svolge ogni anno da diversi decenni. I finalisti vengono selezionati attraverso varie fasi di gara e rappresentano il livello più alto di preparazione nel settore.