Campionati nazionali di Chimica tra i finalisti c' è uno studente del liceo ' Lanza'
Tra i partecipanti ai Campionati Nazionali di Eccellenza in Chimica, promossi dalla Società Chimica Italiana e attivi dal 1984, c’è anche uno studente di un liceo locale. Questa competizione scientifica coinvolge studenti delle scuole superiori di tutta Italia e si svolge ogni anno da diversi decenni. I finalisti vengono selezionati attraverso varie fasi di gara e rappresentano il livello più alto di preparazione nel settore.
I Campionati Nazionali di Eccellenza (Giochi della Chimica), promossi dalla Società Chimica Italiana e attivi dal 1984, rappresentano una delle principali competizioni scientifiche a livello nazionale, dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.Nell’edizione in corso, uno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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