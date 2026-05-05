Anche quest’anno l’attore non ha partecipato al Met Gala, preferendo assistere alla partita dei Knicks. Dopo aver saltato l’evento di moda, è stato visto nei pressi del palazzetto sportivo, dove si stava svolgendo la partita. La vittoria dei Knicks, avvenuta poche ore prima, ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, che hanno notato la presenza dell’attore tra il pubblico.

Timothée Chalamet lo ha fatto ancora? Poche ore dopo la storica vittoria dei New York Knicks al primo turno, è circolata la domanda inevitabile: Timothée Chalamet sarebbe tornato al suo posto a bordo campo per Gara 1 contro i Philadelphia 76ers, proprio nel primo lunedì di maggio? Oppure avrebbe fatto il suo attesissimo ritorno sui gradini del Met Gala, dove non compariva dal 2021? Come già accaduto lo scorso anno, il trentenne candidato all’Oscar ha lasciato poco spazio ai dubbi sulla direzione della sua fedeltà. Mentre il trambusto del tappeto rosso del Met Gala raggiungeva il suo picco, Timothée Chalamet si trovava cinquanta isolati più a sud, intento a postare nelle sue storie di Instagram una foto delle proprie adidas azzurro chiaro parcheggiate a bordo campo al Madison Square Garden.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche quest'anno Timothée Chalamet ha saltato il Met Gala per andare a vedere i Knicks

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