L’edizione del Met Gala 2026 si avvicina e gli appassionati si preparano a seguire l’evento, che quest’anno promette di essere diverso rispetto alle precedenti. La serata continuerà a essere trasmessa in diretta, offrendo dettagli sui look e le performance sul red carpet. La manifestazione si svolgerà in una location rinnovata, con un tema che ha suscitato grande interesse tra i partecipanti. Le aspettative sono alte su come si presenteranno le star e le nuove tendenze moda.

C’è una cosa che il Met Gala (stavolta edizione 2026) fa meglio di qualsiasi altro evento: trasformare la moda in spettacolo globale. Non serve più essere su quella scalinata, né conoscere qualcuno nella lista ospiti più esclusiva del pianeta. Nel 2026 basta uno schermo, una connessione stabile e, realisticamente, qualche snack strategico per affrontare la maratona notturna. Perché sì, anche quest’anno ci ritroveremo tutti lì più o meno consapevolmente alle 1 di notte, a giudicare look, salvare reference e dire “ok questo lo rifacciamo”. Il Met Gala 2026 sta arrivando: quando la moda smette di essere “solo moda”. Il 4 maggio, al Metropolitan Museum of Art, il tema sarà Costume Art, accompagnato dal dress code Fashion Is Art.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Met Gala 2026: come guardarlo, cosa aspettarsi e perché quest’anno è (davvero) diverso

Met Gala 2026 Theme Revealed “Costume Art” Changes Everything

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