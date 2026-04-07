Kylie Jenner, ospite nel podcast di Kid Cudi, ha condiviso il suo film preferito interpretato da Timothée Chalamet, affermando di averlo visto sette volte. La influencer ha parlato di una pellicola in particolare, sottolineando quanto le sia piaciuta. La conversazione si è concentrata sui gusti cinematografici dell'attrice e sulle sue preferenze riguardo alle interpretazioni di Chalamet. La chiacchierata si è svolta in un’atmosfera rilassata e informale.

Cudi è infatti amico dell’attore da anni, è quasi un fratello maggiore per lui e tra i due non è mai mancata una reciproca stima anche sul piano artistico. Kylie, dal canto suo, è legata sentimentalmente a Chalamet dal 2023 e lo ha accompagnato con costanza durante le stagioni dei premi. Ma, lontano dai riflettori, è davvero una spettatrice assidua dei suoi film? La risposta è sì. Incoraggiata da Kid Cudi, Kylie ha rivelato il suo titolo preferito: «È davvero difficile per me rispondere, li amo tutti. Ma Call Me By Your Name è un film perfetto!». Difficile darle torto. Con l’arrivo della bella stagione, anche a noi viene voglia di immergerci nell’ennesimo rewatch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kylie Jenner rivela il suo film preferito di Timothée Chalamet (e anche quello che ha visto sette volte)

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