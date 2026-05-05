Anche a Milano una messa per ricordare l' Orcolat

A Milano si terrà una messa per ricordare l’Orcolat, il terremoto del 1976 che colpì il Friuli. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Fedele e sarà officiata dall’arcivescovo metropolita della città. L’evento si inserisce nel ricordo di un evento sismico che ha segnato profondamente quella regione. La messa rappresenta un momento di commemorazione aperto alla comunità.

Il ricordo del terremoto del 1976 valica i confini del Friuli. La chiesa milanese di San Fedele, infatti, ospiterà una messa celebrata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano. Il giorno e l'ora, le 21 del 6 maggio, sono quelle della prima scossa del 1976 che provocò il più.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Sacile: la fiaba dell’Orcolat per ricordare i 50 anni del sisma? Cosa scoprirai Come può una figura mitologica spiegare il trauma del terremoto? Chi sono gli studenti che daranno voce alla memoria storica? Cosa... Senza fissa dimora: a Bologna una messa per ricordare chi non c'è piùDomenica 1 Marzo alle ore 12, volontari e senza fissa dimora ricorderanno, insieme, nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, in strada Maggiore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Capolavoro di Bach in Duomo: torna la Messa in Si Minore di J.S. Bach - Duomo di Milano; Cinquant’anni dal terremoto in Friuli, Messa con l’Arcivescovo in San Fedele; Giuseppe Lazzati: a Milano messa con mons. Delpini e seminario di studi; Giustizia riparativa, a Milano nuovo protocollo operativo. Scavuzzo: Milano e «quella crisi di prospettiva che ci deve preoccupare»Le indagini, una visione messa in discussione, la rinuncia al nuovo Pgt, la città metropolitana e la sua legge speciale. Le parole della vicesindaco e assessora all’Urbanistica al convegno Tempi-Ccl ... tempi.it Messa crismale: mons. Delpini (Milano), il ministero si rivela opera di Dio che salva anche noiErano circa 800 i sacerdoti e i diaconi che, insieme a diversi fedeli laici, hanno partecipato alla messa crismale celebrata nel duomo di Milano questa mattina e presieduta dall’arcivescovo Mario ... agensir.it Il Messaggero. . Partiamo dai fatti. Nelle ultime ore a Milano sono state ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Sono state sentite separatamente nell’ambito della nuova indagine che oggi vede come unico indagato Andrea - facebook.com facebook Grazie a tutti gli intervenuti alla prima presentazione di #ControgliImperi, ieri a Milano alla Libreria Il Trittico. E grazie ad Antonio Di Bella per essere stato von me. x.com