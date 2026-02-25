Senza fissa dimora | a Bologna una messa per ricordare chi non c' è più

Domenica 1 Marzo alle ore 12, volontari e senza fissa dimora ricorderanno, insieme, nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, in strada Maggiore 4, chi ha perso la vita in strada negli ultimi anni a Bologna. La celebrazione, promossa come ogni anno dalla Comunità di Sant’Egidio e presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi, parte dalla memoria di Modesta, un’anziana senza fissa dimora, di 71 anni, che viveva a Roma nei pressi della Stazione Termini, dove si rifugiava la notte per dormire. Il 31 gennaio 1983 Modesta si sentì male proprio alla Stazione Termini e l’equipaggio dell’ambulanza che accorse alla chiamata non volle prenderla a bordo a causa delle condizioni in cui viveva, era sporca e aveva i pidocchi. Morì dopo ore di agonia, in attesa che qualcuno decidesse di prestarle soccorso. Insieme al suo, verranno ricordati alcuni dei nomi dei poveri senza dimora che hanno perso la vita negli ultimi anni a Bologna, tra loro Tancredi, Maurizio, Antonietta, Valerio, Gianluca, Raffaele, conosciuti da chi condivideva la loro condizione e da molti che ne sono diventati amici per la scelta di fermarsi, conoscere, aiutare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La Messa in memoria di Vezio e dei senza fissa dimoraIl ricordo di Vezio e dei senza tetto si è celebrato ieri a Firenze, portando alla luce le difficoltà di chi vive senza una casa.

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, ricercato un senza fissa dimora croatoUn uomo senza fissa dimora di origini croate, Marin Jelenic, è ricercato dopo aver ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, a Bologna.

Senza fissa dimora trovata morta in viale TogliattiUna donna bosniaca di 58 anni, senza fissa dimora, è stata trovata morta nelle prime ore di questa mattina a Roma, in viale Palmiro Togliatti, nei pressi dell’innesto dell’autostrada A24. rainews.it

Roma: 58enne senza fissa dimora trovata morta vicino a baracca in viale Palmiro TogliattiTragica scoperta a Roma: una donna bosniaca di 58 anni trovata morta in viale Palmiro Togliatti. romadailynews.it

SENZA FISSA DIMORA SORPRESO A DORMIRE IN UNA MATERNA Un senzatetto classe 2005, di origine tunisina, è stato trovato a riposare indisturbato in una scuola materna di Corticella. Rabbia e paura tra i genitori. A #bologna scoppia il caso. Anche p - facebook.com facebook