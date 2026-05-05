Roberta Anceschi, presidente di Confindustria Reggio Emilia, ha espresso la necessità di una strategia chiara da parte dei legislatori nazionali ed europei per sostenere le imprese e migliorare la loro competitività. Secondo Anceschi, l'industria rappresenta il cuore della crescita economica e una politica mirata è fondamentale per favorire lo sviluppo del settore. La richiesta si focalizza sull’adozione di misure concrete per rafforzare il ruolo dell’industria nel panorama economico.

"Una strategia chiara che sostenga le imprese e rafforzi la competitività". Questa è la richiesta che Roberta Anceschi, presidente di Confindustria Reggio Emilia, rivolge con forza ai legislatori nazionali ed europei. Perchè "l’industria continua e continuerà a essere il cuore della crescita e pertanto difendere la manifattura significa difendere lavoro e futuro", rimarca con forza Anceschi. Secondo cui è in particolare "fondamentale trovare un nuovo e diverso equilibrio tra disciplina di bilancio, capacità di investimento e regole". Questo perché "vincoli troppo rigidi e un eccesso di regolazione rischiano di frenare crescita e transizione industriale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Anceschi: Industria cuore della crescita; Manifattura e sfide globali, l’intervento della presidente di Confindustria; Confindustria: Urge strategia di sostegno alle imprese.

Anceschi ha evidenziato le difficoltà che il sistema industriale europeo sta affrontando in un contesto internazionale sempre più instabile, tra concorrenza cinese, aumento dei costi energetici e tensioni geopolitiche - facebook.com facebook