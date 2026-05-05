Anceschi | Industria cuore della crescita

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Anceschi, presidente di Confindustria Reggio Emilia, ha espresso la necessità di una strategia chiara da parte dei legislatori nazionali ed europei per sostenere le imprese e migliorare la loro competitività. Secondo Anceschi, l'industria rappresenta il cuore della crescita economica e una politica mirata è fondamentale per favorire lo sviluppo del settore. La richiesta si focalizza sull’adozione di misure concrete per rafforzare il ruolo dell’industria nel panorama economico.

"Una strategia chiara che sostenga le imprese e rafforzi la competitività". Questa è la richiesta che Roberta Anceschi, presidente di Confindustria Reggio Emilia, rivolge con forza ai legislatori nazionali ed europei. Perchè "l’industria continua e continuerà a essere il cuore della crescita e pertanto difendere la manifattura significa difendere lavoro e futuro", rimarca con forza Anceschi. Secondo cui è in particolare "fondamentale trovare un nuovo e diverso equilibrio tra disciplina di bilancio, capacità di investimento e regole". Questo perché "vincoli troppo rigidi e un eccesso di regolazione rischiano di frenare crescita e transizione industriale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Anceschi: Industria cuore della crescita; Manifattura e sfide globali, l’intervento della presidente di Confindustria; Confindustria: Urge strategia di sostegno alle imprese.

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