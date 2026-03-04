L’industria della guerra è in crescita Leonardo si espande arrivano duecento nuovi dipendenti

L’industria della guerra sta registrando un aumento e una delle aziende coinvolte è Leonardo, che ha annunciato l’assunzione di duecento nuovi dipendenti. La notizia arriva oggi da Firenze, dove l’azienda ha comunicato di espandersi oltre i settori tradizionali e di rafforzare la propria presenza nel settore della difesa. Nessun dettaglio sui motivi di questa crescita o sulle specifiche attività coinvolte.

Firenze, 4 marzo 2026 – Non solo città d’arte e filiera della moda. Una fetta importante del pil fiorentino e toscano è anche legata alla tecnologia aerospaziale e alla difesa, settore divenuto centrale soprattutto in questo momento dopo lo scoppio della guerra in Iran e in Medio Oriente, conflitto che ha acuito le già forti tensioni internazionali. Il comparto è in crescita occupazionale e produttiva, con due colossi, Leonardo e Fincantieri, che hanno diversi insediamenti produttivi tra Firenze, Arezzo, Siena, Pisa e Livorno, affiancati da un indotto importante. I cambiamenti nelle politiche difensive europee seguiti al conflitto in Ucraina e la nuova guerra in Iran e Medio Oriente adesso spingono la filiera che però non veste solo la mimetica, perché lo sviluppo del settore civile procede di pari passo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

