Una donna di trent'anni ha vissuto per anni una situazione di costante molestia da parte di un uomo che non conosceva e con cui non aveva mai avuto rapporti. La presenza indesiderata si è manifestata con sguardi fissi e pedinamenti senza apparente motivo, creando un senso di insicurezza nella sua quotidianità. La vicenda si è protratta nel tempo senza che la donna trovasse una spiegazione logica per questa persecuzione.

Milano – I due non si conoscono né si sono rivolti la parola in precedenza. Eppure, da un giorno all’altro e senza alcuna spiegazione plausibile, quella presenza è diventata una spiacevole costante nella vita di una trentenne: “In più occasioni mi fissava e mi seguiva”. Stacco temporale. La donna partorisce e resta in maternità per circa due anni. Poi torna al lavoro, ma l’uomo è di nuovo lì a tormentarne gli spostamenti: in metrò, alla fermata del tram, per strada. Un incubo che sembra non voler scomparire. Un’ossessione senza un motivo apparente. Lei gira lo sguardo sperando che l’ombra sia sparita e invece se la ritrova a pochi metri di distanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anatomia di una folle persecuzione, pedinata per anni dallo sconosciuto: “Voglio cambiare lavoro e quartiere”

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Dallo schiaffo a una nuova vita: vi portiamo in un centro per uomini maltrattanti di Palermo, dove cambiare è possibileGiuseppe (nome di fantasia) faceva con la sua famiglia quello che aveva sempre visto e vissuto in casa, fin da bambino, con suo padre.

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