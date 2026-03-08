Dallo schiaffo a una nuova vita | vi portiamo in un centro per uomini maltrattanti di Palermo dove cambiare è possibile

In un centro di Palermo dedicato agli uomini maltrattanti, si lavora per aiutare chi desidera cambiare vita. Giuseppe, che aveva appreso comportamenti violenti fin dall’infanzia, si trova in questa struttura per affrontare le sue azioni e iniziare un percorso diverso. Qui, uomini come lui si confrontano con le proprie responsabilità e cercano di modificare atteggiamenti e abitudini.

Giuseppe (nome di fantasia) faceva con la sua famiglia quello che aveva sempre visto e vissuto in casa, fin da bambino, con suo padre. Prima lo schiaffone, poi la paletta. Un gesto che si ripeteva sempre uguale. All’epoca non la chiamava violenza. Per lui, era un linguaggio non verbale tramandato, un modo di educare, di affermare autorità, di gestire la rabbia. Spesso le storie degli uomini maltrattanti partono proprio da lì. Da comportamenti appresi, da abusi interiorizzati, resi normali dal tempo e dalla consuetudine. Da un modello familiare che si replica senza essere mai interrogato. Poi, a un certo punto, arriva la rivelazione. Non improvvisa e neanche semplice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

