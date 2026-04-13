Firenze presentazione del libro ‘Il governo del pallone Federazione Italiana Giuoco del Calcio’

Il 13 aprile 2026 a Firenze si è tenuta la presentazione del libro ‘Il governo del pallone. Federazione Italiana Giuoco del Calcio’. L’autore ha analizzato la storia del calcio italiano e i meccanismi che ne regolano la gestione, evidenziando come lo sport rifletta i cambiamenti politici, sociali ed economici del paese. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato alle dinamiche interne del calcio e alle sue evoluzioni nel tempo.

LFirenze, 13 aprile 2026 - Un viaggio nella storia, ma anche nei meccanismi che regolano il calcio italiano, letto come specchio dei processi politici e sociali, e anche delle trasformazioni economiche. È questa l’anima del libro ‘Il governo del pallone. Storia della Federazione Italiana Giuoco del Calcio ’, scritto da Massimo Cervelli e Alberto Molinari, edito da ‘Il Mulino’. Sarà presentato il 15 aprile alle ore 18 al Museo del Calcio di Coverciano (con ingresso da piazza Fino Fini, 1). A dialogare con gli autori, approfondendo i temi centrali del volume e accompagnando l’incontro con spunti e riflessioni, sarà il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Il governo del pallone. Federazione Italiana Giuoco del Calcio’, A Firenze la presentazione del libro sulla storia di famiglia dei Del VivoFirenze, 30 gennaio 2026 – La Fondazione Rosselli di Firenze ospita il 4 febbraio, nella sua sede di via degli Alfani 101/r la presentazione del... Firenze, presentazione del libro Il Bardiccio al teatro NiccoliniFirenze, 25 marzo 2026 – Nell’ambito delle ‘Niccolitudini’, il ciclo di presentazioni che non annoiano (e durano poco), la Libreria-Caffè del Teatro...