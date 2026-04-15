Anagni presentazione-spettacolo del romanzo di Alberto Diamanti Il segreto della musica
Domenica 19 aprile alle 18:00, presso la Casa Barnekow, si terrà una presentazione-spettacolo del romanzo scritto da Alberto Diamanti, intitolato “Il segreto della musica”. L'evento prevede la presentazione del libro accompagnata da momenti di spettacolo che coinvolgeranno il pubblico. La serata si svolgerà in una location dedicata agli incontri culturali e offrirà l'opportunità di conoscere da vicino l'autore e il suo lavoro.
Domenica 19 aprile alle ore 18:00 Casa Barnekow ospiterà la presentazione-spettacolo del romanzo di Alberto Diamanti “Il segreto della musica”.Insieme all'autore interverranno musicalmente Giovanni Monoscalco e Tarcisio Ciavardini.L'evento sarà dedicato alla memoria di Marino Filippo Arrigoni.Un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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