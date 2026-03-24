fede e tradizione popolare a colle di compito risplende la madonna del buon consiglio

Un piccolo gioiello del territorio torna a splendere e a raccontare la sua storia. Domani, a Colle di Compito, sarà inaugurata e benedetta l’edicola votiva dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, restituita alla comunità dopo un importante intervento di restauro e messa in sicurezza. Un progetto che ha visto impegnati professionisti e istituzioni: dalla restauratrice Carolina Cannizzaro al restauratore Paolo Cecchettini, con i lavori edili curati dalla ditta Saf Srl, sotto la direzione dell’architetto Gloria Pieroni e il coordinamento per la sicurezza dell’architetto Luca Cesaretti. Fondamentale anche il ruolo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito dei fondi Pnrr – NextGenerationEU. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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