amsterdam vieta spot a carne e auto

Amsterdam ha deciso di eliminare i manifesti pubblicitari legati a carne e automobili, rimuovendo i cartelloni considerati «ecologicamente scorretti». La giunta comunale ha approvato una mozione che introduce restrizioni alla pubblicità di prodotti considerati inquinanti, seguendo questa linea. La misura mira a ridurre l’esposizione di messaggi pubblicitari che promuovono stili di vita e consumi dannosi per l’ambiente.

Il copione è sempre lo stesso: scaricare sui cittadini la responsabilità, quantomeno morale, delle emergenze nazionali, ieri la pandemia, oggi la crisi energetica. È quello che ha fatto il comune di Amsterdam, che dal 1° maggio è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità di combustibili fossili (voli, auto a benzina, crociere) e carne negli spazi pubblici, seguendo l’esempio di altre città olandesi. Scelta dettata forse dall’ideologia centrata sullo Stato etico, tanto cara al governo locale (dal 2022 guidato da una coalizione di centrosinistra e progressista), forse dall’ingenuità o verosimilmente da entrambe. Sta di fatto...🔗 Leggi su Laverita.info

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