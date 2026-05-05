Amorosi il 9 maggio si inaugura ‘ArtePiana’

Il 9 maggio 2026 si terrà l'apertura di ArtePiana – Tra Visione e Materia, un nuovo progetto espositivo curato da Francesco Creta. L’evento presenterà le opere di otto artisti della scena contemporanea campana, con l’obiettivo di esplorare il rapporto tra materia e arte. La mostra si svolgerà in un luogo dedicato, dove saranno esposte diverse creazioni che si concentrano su questa tematica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 9 maggio 2026 inaugura ArtePiana – Tra Visione e Materia, progetto espositivo a cura di Francesco Creta che riunisce otto artisti della scena contemporanea campana in una riflessione sul ruolo della materia nell’arte. La mostra si inserisce all’interno di ArtePiana, format espositivo promosso dall’Hotel La Piana, che da oltre un ventennio ospita progetti dedicati alla ricerca artistica contemporanea, contribuendo alla costruzione di un dialogo tra arte, territorio e comunità. In questo contesto, Tra Visione e Materia sviluppa una riflessione sulla materia come elemento attivo del linguaggio visivo. La tradizione artistica campana, segnata da una forte tensione sperimentale, ha infatti individuato nella materia non un semplice supporto, ma un luogo di costruzione del senso e della memoria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Amorosi, il 9 maggio si inaugura ‘ArtePiana’ Notizie correlate Oroscopo 3 maggio: tra slanci amorosi e sfide economiche in Brescia? Cosa scoprirai Chi incontrerà l'Ariete per scatenare un nuovo entusiasmo amoroso? Come gestirà il Toro le spese impreviste tra i borghi di Iseo?... Ravenna: venerdì 1 maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale all’ex AmgaRavenna, 25 aprile 2026 – A conclusione di un importante intervento di restauro e rigenerazione urbana, venerdì prossimo (1° maggio) si terrà a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Vicenza batte Arezzo nella prima sfida di Supercoppa, ma la sconfitta non rovina la festa; L’Arezzo agli ultimi 180 minuti per la gloria. Supercoppa, la ciliegina di una stagione top; Biglietti disponibili oggi dalle 10: in caso di vittoria Pattarello e compagni torneranno in campo il 16 maggio a Benevento. Supercoppa col Vicenza, al via la prevendita. Villa di prestigio ad Amorosi, di 400 mq su più livelli con oltre 500 mq di spazi esterni, in vendita a €350.000. Offre 9 ambienti spaziosi, interni arredati con design moderno, cucina abitabile, terrazzo panoramico e ampio giardino curato. Completa la proprietà - facebook.com facebook I fiori amorosi di Chagall, il tempo sospeso di Donghi, la vita collettiva di Guttuso. Sguardo in anteprima ai top lot del catalogo, in attesa dell'esito del martello x.com