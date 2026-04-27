Cellulare rubato usato da un gruppo di amici | due finiscono sotto processo per ricettazione

Due amici coinvolti in un procedimento legale per aver utilizzato un telefono cellulare rubato sono stati assolti al termine del processo. Inizialmente, erano stati accusati di ricettazione, ma le accuse sono state rigettate e il tribunale ha deciso per l'assoluzione. Il caso riguarda l'uso di un cellulare sottratto a una vittima durante un episodio di furto.

Erano finiti sotto processo con l'accusa di ricettazione per aver utilizzato un telefono cellulare rubato, ma alla fine sono stati assolti. Il Tribunale di Perugia ha, infatti, riconosciuto che i due imputati non erano a conoscenza dell'illecita provenienza del telefono, marca Oppo, denunciato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Rubano legname in un’abitazione. Finiscono in manette due amiciNel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della... Sfruttano l'amicizia per spillargli i soldi, i due "amici" finiscono davanti al giudiceIl trio si era conosciuto nell'estate del 2023 e tutti ed erano accomunati dall'utilizzo di droghe pesanti.